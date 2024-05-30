В МИД РФ обвинили Запад в стремлении выдавить Россию с зернового рынка

Так на Смоленской площади прокомментировали введение Евросоюзом запретительных пошлин на российское зерно

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Москве рассматривают решение Евросоюза о введении запретительных пошлин на российское зерно как очередную попытку воспрепятствовать поставкам продукции из РФ на мировые рынки, заявили в четверг в МИД России.

"Мне кажется, когда Запад начинает говорить о запретительных пошлинах на российское зерно, то я им советую пересмотреть их собственные же заявления относительно продовольственной безопасности, о которой они озаботились два года назад", - заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, "западные страны, их лидеры, их официальные представители обязаны ответить перед народами стран различных континентов, когда они говорили правду: тогда, когда они призывали накормить беднейшие страны и нуждающиеся регионы, как они делали два года назад и буквально требовали реализации всем миром различных зерновых сделок, мотивирую их только одним - заботой о нуждающихся во всем мире"

"Или они говорят правду сейчас, когда все свои усилия стараются кинуть на то, чтобы не дать российскому зерну стать и продолжать быть надежным товаром, а нашей стране надежным поставщиком продуктов питания и продовольствия во всем мире", - отметила она.

"Я ответ знаю: они врали два года назад", - добавила официальный представитель МИД РФ.

По словам Захаровой, "они хотят выдавить Россию отовсюду".

"Они считали, что Россия пойдет на буквально уничтожение своего сельского хозяйства, вступая в ВТО и играя по их правилам. Но этого не случилось. Сельское хозяйство у нас восстановлено, и оно стало кормить весь мир", - заявила она.

Захарова подчеркнула, что Россия "была, есть и будет в сферах международного сотрудничества надежным партнером и поставщиком энергоресурсов и продовольствия".

Совет ЕС в четверг принял постановление об увеличении таможенных пошлин на импорт российской и белорусской зерновой продукции в Евросоюз, решение вступит в силу 1 июля.

"Постановление предусматривает увеличение пошлин на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки из России и Белоруссии до такого уровня, что на практике импорт этих продуктов прекратят", - говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

Меры также коснутся импорта гороха и гранул из свекловичного жома.

Отмечается, что у вышеперечисленной продукции также не будет доступа к тарифным квотам ЕС.