Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

В МИД РФ обвинили Запад в стремлении выдавить Россию с зернового рынка

Так на Смоленской площади прокомментировали введение Евросоюзом запретительных пошлин на российское зерно

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Москве рассматривают решение Евросоюза о введении запретительных пошлин на российское зерно как очередную попытку воспрепятствовать поставкам продукции из РФ на мировые рынки, заявили в четверг в МИД России.

"Мне кажется, когда Запад начинает говорить о запретительных пошлинах на российское зерно, то я им советую пересмотреть их собственные же заявления относительно продовольственной безопасности, о которой они озаботились два года назад", - заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, "западные страны, их лидеры, их официальные представители обязаны ответить перед народами стран различных континентов, когда они говорили правду: тогда, когда они призывали накормить беднейшие страны и нуждающиеся регионы, как они делали два года назад и буквально требовали реализации всем миром различных зерновых сделок, мотивирую их только одним - заботой о нуждающихся во всем мире"

"Или они говорят правду сейчас, когда все свои усилия стараются кинуть на то, чтобы не дать российскому зерну стать и продолжать быть надежным товаром, а нашей стране надежным поставщиком продуктов питания и продовольствия во всем мире", - отметила она.

"Я ответ знаю: они врали два года назад", - добавила официальный представитель МИД РФ.

По словам Захаровой, "они хотят выдавить Россию отовсюду".

"Они считали, что Россия пойдет на буквально уничтожение своего сельского хозяйства, вступая в ВТО и играя по их правилам. Но этого не случилось. Сельское хозяйство у нас восстановлено, и оно стало кормить весь мир", - заявила она.

Захарова подчеркнула, что Россия "была, есть и будет в сферах международного сотрудничества надежным партнером и поставщиком энергоресурсов и продовольствия".

Совет ЕС в четверг принял постановление об увеличении таможенных пошлин на импорт российской и белорусской зерновой продукции в Евросоюз, решение вступит в силу 1 июля.

"Постановление предусматривает увеличение пошлин на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки из России и Белоруссии до такого уровня, что на практике импорт этих продуктов прекратят", - говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

Меры также коснутся импорта гороха и гранул из свекловичного жома.

Отмечается, что у вышеперечисленной продукции также не будет доступа к тарифным квотам ЕС.

ЕС МИД РФ Мария Захарова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В "АвтоВАЗе" сообщили о переходе на "советскую" складскую модель

В "АвтоВАЗе" сообщили о переходе на "советскую" складскую модель

Дума вернулась к обсуждению максимальной наценки в 10% на некоторые продукты

Дума вернулась к обсуждению максимальной наценки в 10% на некоторые продукты

Песков отказался сообщить, на какую работу перейдет бывшая глава ХМАО

Песков отказался сообщить, на какую работу перейдет бывшая глава ХМАО

Путин назначил Кухарука врио губернатора ХМАО

Путин предложил мэру Тюмени Кухаруку возглавить ХМАО

Путин предложил мэру Тюмени Кухаруку возглавить ХМАО

Компанию-оператора карт "Мир" возглавит Дмитрий Дубынин из Минцифры

Выборы губернатора Петербурга назначены на 8 сентября

Выборы губернатора Петербурга назначены на 8 сентября

ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов на железной дороге в Крыму

Губернатор ХМАО Комарова заявила об отставке

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });