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IDC улучшила прогноз глобальных поставок смартфонов в 2024 году до 1,21 млрд

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Мировые поставки смартфонов по итогам 2024 года могут увеличиться на 4% до 1,21 млрд штук, прогнозирует International Data Corporation (IDC).

Предыдущий прогноз предусматривал рост на 2,8%.

В 2025 году ожидается увеличение поставок еще на 2,3%, после чего в течение нескольких лет продажи будут повышаться на 1-3%.

"Рынок в целом покажет довольно сильное восстановление в текущем году, причем рост будет наблюдаться почти по всех регионах. При этом важно отметить, что основная доля роста придется на Android-сегмент, который, как ожидается, увеличится на 4,8% против роста поставок смартфонов на платформе iOS всего на 0,7%", - заявила директор по исследованиям IDC Worldwide Tracker Набила Попал.

Apple может добиться ускорения продаж iPhone и возродить спрос на свои смартфоны, если сумеет убедить потребителей в конкретной пользе интеграции в смартфоны технологий искусственного интеллекта, добавила она.

Глобальные продажи смартфонов, поддерживающих стандарт связи 5G, вырастут почти на 16% в 2024 году, прогнозируют аналитики IDC. В 2025 году реализация таких устройств увеличится еще на 13,2%, а их доля на рынке достигнет 74,4% против 67,2% в 2024 году.

IDC International Data Corporation
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