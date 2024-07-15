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Мировые поставки смартфонов во II квартале выросли на 6,5%

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Поставки смартфонов в мире во втором квартале 2024 года увеличились на 6,5% - до 285,4 млн штук, согласно предварительным данным International Data Corporation (IDC). Показатель растет четыре квартала подряд.

"Хотя восстановление идет полным ходом (все пять крупнейших компаний демонстрируют рост по сравнению с прошлым годом), мы наблюдаем растущую конкуренцию среди лидеров и поляризацию ценовых диапазонов", - заявила глава отдела исследований в IDC Worldwide Tracker Набила Попал.

Apple и Samsung продолжают занимать лидирующие позиции на рынке и получают наибольшую выгоду от сохраняющейся тенденции к переходу покупателей на более дорогие модели смартфонов. По этой причине многие ведущие китайские производители увеличивают поставки в нижнем ценовом сегменте. "В результате доля устройств среднего класса оказывается под вопросом", - отмечает Попал.

При этом она указала на "ажиотаж, созданный смартфонами с ИИ". По прогнозам, в этом году они захватят 19% рынка с объемом поставок в 234 млн штук.

Квартальные поставки смартфонов в мире (млн штук):

Компания II кв 2024г II кв 2023г изм. за год доля рынка во II кв 2024г доля во II кв 2023г
Samsung 53,9 53,5 0,7% 18,9% 20,0%
Apple Inc. 45,2 44,5 1,5% 15,8% 16,6%
Xiaomi 42,3 33,2 27,4% 14,8% 12,4%
vivo 25,9 21,3 21,9% 9,1% 7,9%
OPPO 25,8 25,4 1,8% 9,0% 9,5%
другие 92,1 90,1 2,3% 32,3% 33,6%
Всего 285,4 268 6,5% 100% 100%

Apple IDC Samsung Набила Попал
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