Мировые поставки смартфонов во II квартале выросли на 6,5%
Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Поставки смартфонов в мире во втором квартале 2024 года увеличились на 6,5% - до 285,4 млн штук, согласно предварительным данным International Data Corporation (IDC). Показатель растет четыре квартала подряд.
"Хотя восстановление идет полным ходом (все пять крупнейших компаний демонстрируют рост по сравнению с прошлым годом), мы наблюдаем растущую конкуренцию среди лидеров и поляризацию ценовых диапазонов", - заявила глава отдела исследований в IDC Worldwide Tracker Набила Попал.
Apple и Samsung продолжают занимать лидирующие позиции на рынке и получают наибольшую выгоду от сохраняющейся тенденции к переходу покупателей на более дорогие модели смартфонов. По этой причине многие ведущие китайские производители увеличивают поставки в нижнем ценовом сегменте. "В результате доля устройств среднего класса оказывается под вопросом", - отмечает Попал.
При этом она указала на "ажиотаж, созданный смартфонами с ИИ". По прогнозам, в этом году они захватят 19% рынка с объемом поставок в 234 млн штук.
Квартальные поставки смартфонов в мире (млн штук):
|Компания
|II кв 2024г
|II кв 2023г
|изм. за год
|доля рынка во II кв 2024г
|доля во II кв 2023г
|Samsung
|53,9
|53,5
|0,7%
|18,9%
|20,0%
|Apple Inc.
|45,2
|44,5
|1,5%
|15,8%
|16,6%
|Xiaomi
|42,3
|33,2
|27,4%
|14,8%
|12,4%
|vivo
|25,9
|21,3
|21,9%
|9,1%
|7,9%
|OPPO
|25,8
|25,4
|1,8%
|9,0%
|9,5%
|другие
|92,1
|90,1
|2,3%
|32,3%
|33,6%
|Всего
|285,4
|268
|6,5%
|100%
|100%