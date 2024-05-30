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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

Страны ЕС согласились координировать усилия для сокращения импорта газа из РФ

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Член Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Кадри Симсон заявила, что призвала государства-члены ЕС не замедлять усилия по диверсификации источников энергоресурсов и взять на себя обязательства по дальнейшему сокращению импорта российского газа.

"Мы все согласились, что для достижения нашей конечной цели - сокращения импорта энергоносителей из России до нуля - нам необходимо поддерживать тесную координацию, в том числе и на политическом уровне", - сказала она в четверг на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС по энергетике.

Симсон заявила о необходимости "согласовать график и точную "дорожную карту", чтобы справиться с последним оставшимся импортом и гарантировать, что все государства-члены смогут осуществить этот переход вместе".

По ее словам, "прекращение транзита российского газа через Украину станет очень важным следующим шагом".

"Я работала с государствами-членами над вариантами диверсификации и сегодня доложила министрам о результатах этой работы. Как я уже говорила в марте, Европа может удовлетворить свои потребности следующей зимой и пополнить свои газовые хранилища весной 2025 года, не используя российский трубопроводный газ", - продолжила Симсон.

Она указала на то, что "благодаря принятию газового пакета, государства-члены ЕС также получили правовые инструменты для ограничения импорта российского газа для своих сетей".

Симсон сообщила, что Еврокомиссия готова поддержать государства-члены в использовании этих инструментов и обеспечить максимальную координацию.

Кадри Симсон Еврокомиссия ЕС Украина
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