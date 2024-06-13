Чиновники из ЕС обратились к Азербайджану по вопросу транзита газа через Украину

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Чиновники ЕС обратились к Азербайджану с планом транспортировки азербайджанского газа в Европу через Украину, сообщило издание Politico со ссылкой на высокопоставленных азербайджанских чиновников.

"Европейский Союз и транзитные страны, о которых мы говорим, связались с Азербайджаном по этому вопросу", - сказал изданию помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

"В настоящее время мы рассматриваем различные варианты того, как мы можем внести свой вклад в этот процесс. Я бы воздержался от указания сроков, но, опять же, был (...) призыв, и мы отнеслись к нему серьезно, потому что это вопрос европейской энергетической безопасности", - добавил Гаджиев.

Азербайджанский дипломат, пожелавший остаться анонимным, в свою очередь, сообщил изданию, что "что-то происходит по этому вопросу". "Мы видим некоторые риски для безопасности поставок, когда дело доходит до прекращения транзита через Украину из-за существующих препятствий в инфраструктуре европейской газовой системы", - пояснил он.

Ранее на этой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что страны и компании в Европе обсуждают, как обеспечить продолжение поставок газа через Украину после завершения соглашения с РФ в этом году. По мнению некоторых источников, один из обсуждаемых вариантов заключается в том, чтобы европейские компании покупали газ в Азербайджане и поставляли его в Европу через российские трубопроводы.