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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

Розничные продажи в Германии в апреле упали хуже прогноза

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Германии в апреле сократились на 1,2% относительно предыдущего месяца. Об этом сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis).

Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное снижение, на 0,1%, по данным Trading Economics.

В годовом выражении розничные продажи в ФРГ понизились на 0,6%.

В марте продажи выросли на 1,8% в помесячном сравнении и на 0,3% в годовом.

Продажи продуктов питания в апреле подскочили на 3,7% относительно марта, непродовольственных товаров – повысились на 0,2%.

Также в пятницу стало известно, что цены на импортируемые в Германию товары в апреле увеличились на 0,7% относительно марта и снизились на 1,7% в годовом выражении. Аналитики ожидали роста первого показателя на 0,5% и сокращения второго на 1,8%.

Германия
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