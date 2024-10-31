Розничные продажи в Германии в сентябре неожиданно выросли

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Германии в сентябре выросли на 1,2% к августу, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis).

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали их снижения на 0,5%.

В годовом выражении розничные продажи в ФРГ увеличились на 3,8% (прогноз рынка - подъем на 1,6%).

В августе розничные продажи выросли на 1,6% в помесячном и на 2,1% в годовом сравнении.

Продажи продуктовых ритейлеров в Германии в сентябре снизились на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, магазинов непродовольственных товаров - выросли на 1,7%.

Стоимость импорта в ФРГ в сентябре уменьшилась на 0,4% в помесячном и на 1,3% в годовом выражении.