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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

ВВП Италии в I квартале ожидаемо вырос на 0,3%

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Экономика Италии в первом квартале 2024 года выросла на 0,3% относительно предыдущего квартала. Об этом говорится в окончательных данных статистического агентства Istat.

Окончательная оценка совпала с предварительными данными и с консенсус-прогнозом аналитиков, представленным Trading Economics. В четвертом квартале прошлого года итальянская экономика выросла на 0,1%.

Оценка роста итальянского ВВП в годовом выражении была повышена до 0,7% с 0,6%.

Потребительские расходы в стране в минувшем квартале увеличились на 0,2%, капиталовложения выросли на 0,5%, государственные расходы – на 0,1%.

В промышленном секторе зафиксирован рост на 0,3%, в секторе услуг – также на 0,3%, в сельскохозяйственном – на 3,3%.

Объем итальянского экспорта в первом квартале повысился на 0,6%, импорта – на 1,7%.

Италия
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