ВВП Италии вырос в 2024 году на 0,7%

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Экономика Италии в 2024 году выросла на 0,7%, сообщило национальное статистическое агентство Istat.

Это хуже прогноза правительства, который предполагал повышение на 1%.

Потребительские расходы в 2024 году повысились на 0,4%, государственные - на 1,1%. Инвестиции в основные фонды увеличились на 0,5%. Экспорт вырос на 0,4%, тогда как импорт сократился на 0,7%.

В 2023 году ВВП страны также увеличился на 0,7%, хотя в тот год было на четыре рабочих дня меньше.

На этот год официальный прогноз экономического роста составляет 1,2%, что большинство независимых экспертов считают нереалистичным, пишут местные СМИ. Аналитики в среднем ожидают, что в 2025 году темпы подъема третий год подряд будут составлять 0,7%.

Дефицит бюджета Италии в 2024 году снизился до 3,4% ВВП по сравнению с 7,2% ВВП годом ранее. Это оказалось лучше целевого уровня правительства в 3,8% ВВП.

Объем долга в прошлом году составил 135,3% ВВП против 134,6% в 2023 году.