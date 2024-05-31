Российский Первый канал возобновил вещание в Армении

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Вещание российского Первого канала возобновлено на территории Армении после выплаты долга, заявил министр высокотехнологичной промышленности республики Мхитар Айрапетян.

"После нескольких уведомлений Первому каналу долг в 2,5 млн драмов (около $6,5 тыс.) оставался не покрытым. Мы были вынуждены принять решение о прекращении вещания. Однако на следующий день Первый канал полностью выплатил долг. Вещание возобновлено", - сказал Айрапетян в парламенте в пятницу.

Ранее Айрапетян заявлял, что АО "Канал 1, Глобальная сеть" не выполнило свои обязательства по действующему договору с ЗАО "Армянская сеть телерадиовещания", накопив 2,5-месячную задолженность, в результате чего вещание российского Первого канала в общественном мультиплексе временно приостановлено до полного погашения долга.