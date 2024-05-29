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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:25

В Армении временно приостановили вещание Первого канала "из-за задолженности"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Вещание российского Первого телеканала временно приостановлено на территории Армении из-за задолженности, заявил министр высокотехнологичной промышленности республики Мхитар Айрапетян.

"Согласно действующему договору между ЗАО "Армянская сеть телерадиовещания" и АО "1 канал, Глобальная сеть", "Канал 1, Глобальная сеть" не выполнил свои договорные обязательства, накопив 2,5-месячную задолженность", - сказал Айрапетян армянскому госинформагентству "Арменпресс".

По его словам, "вещание российского Первого канала в общественном мультиплексе временно приостановлено до полного погашения долга".

Армения Первый канал Мхитар Айрапетян
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