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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:47

Моди заявил о победе "Бхаратия джаната парти" на парламентских выборах в Индии

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Премьер Индии Нарендра Моди выразил уверенность в том, что его партия "Бхаратия джаната парти" (БДП) одержала уверенную победу на парламентских выборах.

"Могу с уверенностью сказать, что народ Индии, проявив рекордную активность, проголосовал за то, чтобы оставить у власти правительство БДП", - написал он в субботу в соцсетях.

При этом, по оценке Моди, оппозиционному альянсу INDIA "не удалось найти путь к сердцам избирателей".

Индийские и западные СМИ отмечают, что такое заявление Моди сделал на фоне публикации результатов экзит-полов, согласно которым БДП действительно добилась уверенной победы. Так, согласно опросам, обработанным телеканалом NDTV, БДП получит более 350 мест в 543-местной нижней палате парламента. У альянса INDIA - чуть более 120 мест.

Некоторые СМИ подчеркивают, что такие опросы в Индии не всегда точны.

Выборы в Индии стартовали 19 апреля и завершились 1 июня. Они прошли в несколько этапов. Ожидается, что окончательные официальные результаты будут известны 4 июня.

Индия Нарендра Моди БДП Бхаратия джаната парти
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