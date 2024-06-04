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Рынок акций Индии падает из-за результатов партии Моди на выборах

Рынок акций Индии падает из-за результатов партии Моди на выборах
Фото: Bhushan Koyande/Hindustan Times via Getty Images

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Индийский рынок акций, достигший рекорда в понедельник, во вторник падает на опасениях, что партия премьер-министра Нарендры Моди может не получить большинство в парламенте страны по итогам выборов.

Фондовый индекс BSE Sensex в ходе торгов снижается на 5,4%. По итогам предыдущей сессии он вырос на 3,4%.

Курс индийской нацвалюты опустился на 0,5% по отношению к доллару США - до 83,51 рупии.

Подсчеты голосов показывают, что партия Моди "Бхаратия джаната парти" (БДП) лидирует в 283 из 542 избирательных округов. Оппозиционный альянс INDIA может рассчитывать на победы в 219 округах.

Такие результаты позволяют Моди остаться на посту премьера на третий срок, но ему потребуется формирование коалиции с другими партиями.

Выборы в Индии начались 19 апреля и завершились 1 июня. Они прошли в несколько этапов. Ожидается, что официальные результаты будут объявлены вечером 4 июня.

Индия Нарендра Моди BSE Sensex INDIA БДП
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