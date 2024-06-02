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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:47

Министры ОПЕК+ проведут встречу онлайн

Часть из них - прибудет в Эр-Рияд

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - ОПЕК проведет в воскресенье 188-е заседание, 54-е заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) и 37-е совещание министров стран ОПЕК+ в форме видеоконференции, говорилось в сообщении картеля.

В минувшую пятницу несколько источников, знакомых с ситуацией, сообщили "Интерфаксу", что ряд стран-участниц соглашения ОПЕК+ примет участие в министерской встрече лично, причем в столице Саудовской Аравии - Эр-Рияде. В секретариате ОПЕК подтвердили в пятницу, что все встречи назначены в онлайн формате.

Как сообщили "Интерфакс-Казахстану" в Минэнерго Казахстана, глава этого ведомства отправится в Эр-Рияд для участия во встрече.

"Министр примет участие в заседании ОПЕК и министерской встрече ОПЕК+ в Эр-Рияде 2 июня. Он поедет туда", - сказал советник министра Шынгыс Ильясов.

Как сообщили источники "Интерфакса", знакомые с ситуацией, еще ряд министров стран ОПЕК+ поедет в Эр-Рияд. По словам одного из источников, приглашены восемь министров.

Казахстан является одной из стран, которая добровольно сокращает добычу дополнительно к установленным ОПЕК+ квотам. Также в числе "добровольцев" Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Россия и Оман. Эти восемь стран сокращают добычу на 2,2 млн б/с во II квартале. Рынок ждет продления ограничений на второе полугодие.

Казахстан Алжир Ирак ОПЕК Оман Саудовская Аравия ОАЭ
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