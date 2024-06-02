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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Ирак участвует в онлайн-встрече ОПЕК+ из Эр-Рияда

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер Ирака по вопросам энергетики, министр нефти Хайян Абдулгани принимает участие в онлайн-встрече ОПЕК+ из Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии, говорится в сообщении министерства нефти страны.

Ведомство подчеркивает, что страны альянса на заседании планируют обсудить состояние мирового рынка нефти, а также оценить действия ОПЕК+ и избрать стратегию на будущее.

Как сообщал "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, для участия в онлайн-встрече в столицу Саудовской Аравии приглашены восемь министров. Так, Минэнерго Казахстана официально заявило, что глава министерства страны поедет в Эр-Рияд.

Ирак и Казахстан являются странами, которые дополнительно к официальным квотам ОПЕК+ добровольно снижают добычу в I и II кварталах на 2,2 млн б/с. Рынок ждет продления этих добровольных ограничений на второе полугодие.

Также в числе "добровольцев" Алжир, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Россия и Оман.

Эр-Рияд ОАЭ ОПЕК+ Ирак нефть
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