Китайский зонд "Чанъэ-6" совершил посадку на обратной стороне Луны

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Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Посадочный модуль китайского зонда "Чанъэ-6" в воскресенье утром совершил посадку на обратной стороне Луны, сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Главная задача "Чанъэ-6" - первый в истории сбор образцов лунного грунта с обратной стороны Луны и доставка их на Землю.

Аппарат, запущенный 3 мая, прилунился в кратере Аполлон, расположенном в районе Южного полюса естественного спутника Земли.

"Чанъэ-6" состоит из орбитального, посадочного, взлетного и возвращаемого модулей.