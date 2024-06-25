Китайский зонд "Чанъэ-6" доставил на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Возвращаемый модуль китайского лунного зонда "Чанъэ-6" во вторник утром доставил на Землю образцы грунта, собранные на обратной стороне Луны, сообщил телеканал CGTN.

Капсула с реголитом, сброшенная с зонда на парашюте, приземлилась в провинции Внутренняя Монголия.

Это первый в истории сбор образцов лунного грунта с обратной стороны Луны и доставка их на Землю.

Вся миссия "Чанъэ-6" продолжалась 53 дня.

"Чанъэ-6" состоял из орбитального, посадочного, взлетного и возвращаемого модулей.