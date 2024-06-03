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В ЕС приступили к работе над ускорением инвестиций в рынок водорода

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Европейская комиссия объявила в понедельник о новом шаге в развитии водородного рынка ЕС - запуске работы над пилотным механизмом в рамках недавно принятого пакета по декарбонизированным газам и водороду.

"Водород является стратегической частью перехода ЕС к экологически чистой энергетике. Это жизненно важно не только для достижения наших целей нулевых выбросов, но и для поддержания нашей конкурентоспособности и сохранения позиции Европы как ведущей мировой экономической державы. Содействуя налаживанию контактов между поставщиками и потребителями, мы внесем решающий вклад в ускорение развития зарождающегося водородного сектора Европы", - заявил исполнительный зампред ЕК Марош Шевчович.

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По мнению члена ЕК по энергетике Кадри Симсон, этот механизм сыграет решающую роль в запуске функционирующего европейского рынка водорода. "Пока еще слишком мало проектов приближаются к окончательным инвестиционным решениям, и слишком мало покупателей подписывают контракты на переход на водород. Этот механизм поможет нам лучше понять и определить, где возникают спрос и предложение водорода", - приводит Еврокомиссия слова Симсон.

Как объясняется в документе, новый механизм направлен на ускорение инвестиций путем предоставления более четкой картины рыночной ситуации как покупателей, так и поставщиков, а также облегчения контактов между ними. Он будет действовать пять лет и станет частью европейского водородного банка.

Пилотный механизм по водороду будет собирать, обрабатывать и предоставлять доступ к информации о спросе и предложении возобновляемого низкоуглеродного водорода и его производных, что позволит европейским покупателям конкурировать как с европейскими, так и с иностранными поставщиками.

Механизм будет собирать и обрабатывать рыночные данные о динамике потоков и цен на водород. Как сообщили в Еврокомиссии, начался процесс поиска поставщика услуг для разработки ИТ-платформы по управлению пилотным механизмом. Комиссия планирует подписать контракт до конца года, чтобы начать работу к середине 2025 года.

ЕК ЕС
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