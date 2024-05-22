Будущее энергетики: водородные хабы и "фабрика" углеводородов

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Вторая беседа нашего специального корреспондента Вячеслава Терехова с академиком Михаилом Федонкиным посвящена проблеме использования водорода и его соотношению с углеводородами, которые, как предполагают ученые, могут быть возобновляемыми.

Как и в чем хранить извлеченный водород?

- В предыдущей беседе мы говорили о проблеме поиска залежей водорода, и есть ли они. Выяснили, что науке известно, где его искать и как он создается в недрах. Но возникает вопрос: как его собрать, в чем хранить?

- Большие объемы водорода предполагают хранить в соляных пещерах или в пластах истощенных газовых залежей. Хранение или перемещение водорода в меньших объемах – либо в сжатом под большим давлением (сотни атмосфер) газообразном состоянии, в абсорбированном или химически связанном виде, либо в сжиженном состоянии при температуре -253°C. Специалисты утверждают, что такое глубокое охлаждение приведет к значительной (до 35%) потери энергии. Таким образом, появляются сложности в цепочке – рентабельность, конкурентоспособность и безопасность!

Во многих странах Европы, в США, Австралии выделены средства на постройку водородных хабов, где водород промышленными способами будет производиться, храниться и распределяться. Полагаю, там найдется место и для природного водорода. Но нередко высказываются мнения, что природный водород может стать региональным энергетическим подспорьем, чтобы не тратиться на его транспорт и прочее.

- Перейдем к вопросу его использования. Известно, что водород очень чистый и сильный энергоноситель. Удельная теплота его сгорания равна 140 мегаджоулям на килограмм, то есть в три раза больше, чем при сгорании газа и нефти. Эту тепловую энергию можно использовать?

- Можно. Расход водорода в качестве горючего в разы меньше, чем бензина или дизеля, но нельзя забывать о высокой стоимости водорода с учетом больших затрат на добычу, хранение, транспорт, меры безопасности. Серьезных вложений потребует и создание под водород специальной инфраструктуры или адаптацию газовой.

Какой водород мы ищем? Золотой!

- Водород по своей классификации, как написано в некоторых статьях, различается по цвету: белый, желтый или золотой, зеленый, синий. Это разные качества водорода? О каком мы говорим?

- Мы говорим о белом, или о золотом. Это и есть тот природный водород, который мы ищем в недрах. В обширной литературе встречаются названия разных цветов водорода при том, что он всегда прозрачный. Условные цвета стали давать водороду, обозначая различные методы его получения и степень их углеродной нейтральности.

- Тогда почему природный называют золотым?

- Потому что на его добычу меньше придется тратить средств, чем на производство. По крайней мере, сейчас все на это надеются.

Водород и электричество не заменят углеводороды

- Мы говорим о значительных запасах водорода. Можно ли в таком случае считать, что в перспективе водород и электричество полностью заменят углеводородные ископаемые?

- Нет, я думаю, что мы не обойдемся без них. Во-первых, даже если мы будем широко добывать водород, то для его использования необходимо создать новую индустриальную структуру, а может быть даже и перестраивать имеющуюся. Но у разных стран уровень технологического развития неодинаков, как и экономические возможности. Перестраивать инфраструктуру – это очень дорого. К тому же рынок водорода только формируется, и пока он не очень понятен. Несмотря на это, государственные и частные инвестиции в получение и применение водорода нарастают. Но процесс перестройки энергетики не будет быстрым, мы говорили о причинах этого. Но главная причина, почему не сможем обойтись без углеводородов, та, что именно они, особенно нефть, являются сырьем для производства пластмасс, резины, удобрений и даже пищевых продуктов. Это колоссальная индустрия. Как без нее обойтись?

Возможно, и углеводороды возобновляемы!

- И все же нередко можно слышать, что лет через 50 углеводороды исчерпаются, и планета Земля останется без них.

- Да, такие прогнозы есть. Но с другой стороны, есть и понимание, что некоторые виды углеводородов возобновляемы.

- Углеводороды возобновляемы?!

- Да. Они не просто, появившись миллионы лет назад, ожидают нашего внимания в залежах. В недрах Земли постоянно протекают многообразные процессы преобразования органического вещества, его взаимодействия с геологической средой, идет генерация простых и сложных соединений, включая нефть.

Серпентинизацию, о которой мы говорили ранее, иногда называют фабрикой углеводородов. Это глобальный источник эмиссии огромных объемов водорода и метана, участвующих в образовании органических соединений. Он распространен в зонах срединно-океанических хребтов и в недрах континентальных окраин, там, где под них погружаются плиты океанической коры.

Все же и водороду найдется место!

- Как я понимаю, подобный вывод, если он будет признан, ведет к изменению взгляда на использование нефти и углеводородов. Если они тоже принадлежат к возобновляемым источникам энергии, то (эврика!) не нужно опасаться, что они закончатся! Значит, энергетическое направление всех экономик мира может не видоизменяться: газа и нефти на всех хватит на всю земную жизнь. А что тогда водороду делать, зачем он нужен, если он не заменит углеводороды?

- Водород имеет еще одно бесспорное преимущество – он многократно опережает углеводороды по объему и скорости глобальной генерации. Но, возможно, уступает им в части формирования крупных скоплений. С этим предстоит разбираться. Я надеюсь, что природному водороду найдется значительное место: его включение в систему развития энергетики сделает ее более эффективной, гибкой и экологичной.

Экологический аспект водородной темы мне представляется чрезвычайно важным. Молекулярный водород, пусть даже в очень низких концентрациях, присутствует во всех типах обитаемой среды на Земле, он служит важнейшим источником энергии микроорганизмов, он активно участвует во многих процессах, как органической, так и неорганической природы. Потоки водорода влияют на природные обстановки в недрах, на поверхности Земли, в донных ландшафтах Мирового океана и пресноводных бассейнов.

Изученность природных явлений с участием водорода в недрах Земли пока недостаточна для решения задач, связанных с поисками его скоплений. Рост количества научных публикаций, посвященных природному водороду, выводит эту тему в число приоритетных направлений фундаментальной и прикладной науки. И это внушает оптимизм и надежду на успех активного вовлечения водорода в развитие многих отраслей промышленности.