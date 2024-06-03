АЭС "Олкилуото-3" в Финляндии приостановила работу из-за неисправности

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Финляндии в понедельник было приостановлено производство электроэнергии на АЭС "Олкилуото-3".

"Производство электроэнергии автоматически прервалось в полдень, когда система обнаружила неисправность", - сообщила энергетическая компания Teollisuuden Voima (TVO).

По данным TVO, работа АЭС была приостановлена из-за отказа турбины. Причина возникновения неисправности выясняется, и компания предоставит дополнительную информацию позже.

Как сообщает TVO, инцидент не повлиял на ядерную безопасность.

Ежегодное плановое обслуживание АЭС завершилось в середине мая.

Оператор системы передачи электроэнергии Fingrid заявил, что запустил резервные электростанции, чтобы немедленно справиться с ситуацией, сообщает портал Yle.

Управляющий директор Finnish Energy Юкка Лескеля (Jukka Leskela) говорит, что в зависимости от продолжительности отключения ситуация может привести к росту цен на электроэнергию.

"Понятно, что когда самая крупная единица выходит из производства, это сказывается на цене. Динамика цен во многом зависит от ветроэнергетики. Если будет хороший ветер, эффект будет небольшим. Если ветра не будет, цена может взлететь очень высоко", - говорит Лескеля.