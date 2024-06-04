АЭС "Олкилуото-3" возобновила выработку электроэнергии после сбоя

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Финляндии возобновлено производство электроэнергии на АЭС "Олкилуото-3", прерванное 3 июня из-за отказа турбины.

"Неисправность произошла из-за сбоя в измерении дифференциального давления уплотнительного масла генератора и водородной охлаждающей жидкости. Данные измерений вновь в норме", - сообщила энергетическая компания Teollisuuden Voima (TVO).

По данным TVO, станция работала в соответствии с критериями безопасности, как и положено в сложившейся ситуации, инцидент не повлиял на ядерную безопасность.

Ежегодное техническое обслуживание "Олкилуото-3" было завершено в середине мая. График первой ежегодной остановки несколько раз обновлялся, и в итоге он был продлен более чем на месяц.

В настоящее время на АЭС "Олкилуото-1" также проводится техническое обслуживание. Оно должно было завершиться в конце мая, но из-за обнаруженной неисправности в генераторе затянется. Как ожидается, техническое обслуживание здесь будет завершено 16 июня.