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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Microsoft ограничила доступ к своим облачным продуктам половине компаний РФ

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Более половины зарегистрированных в РФ организаций столкнулись с ограничением доступа к облачным продуктам Microsoft, сообщает "Софтлайн" (ГК Softline) в Telegram-канале, посвященном отключению иностранных облаков.

"Начавшееся с 15 мая ограничение доступа Microsoft к подпискам Visio Online, Project Online, Power BI в канале CSP продолжается. На сегодняшний день с ограничением от вендора столкнулись более половины организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении "Софтлайна".

Российская компания отмечает, что Microsoft "перевел статус этих подписок в suspended" (приостановленный - ИФ), и они не доступны для использования. При этом подписки, не попавшие под ограничения, обеспечивают услуги без снижения функциональности.

Microsoft и в начале марта уведомила о приостановке с 20 марта 2024 года доступа к своим облачным продуктам на территории России. Позднее сообщалось, что корпорация обсуждает перенос сроков введения таких ограничений.

Softline сообщал, что под блокировку точно попадут подписки на такие продукты, как Teams, One drive, Azure, Office 365 M365, все веб-службы (в том числе бесплатные), SQL On-prem Server, System center server (перестанут доставляться security updates), все версии Excel. Также будут заблокированы ключи на MS Visio и Office, Security updates (WSUS) доставляться перестанут. Планируемое отключение также коснется бесплатных версий Power BI Pro и Azure Devops и сервиса Microsoft online protection.

Microsoft Softline Софтлайн
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