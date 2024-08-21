Microsoft со 2 сентября ограничит доступ к облачным подпискам для российских юрлиц

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Microsoft со 2 сентября ограничит доступ к облачным подпискам для всех юридических лиц, зарегистрированных на территории России, сообщает ПАО "Софтлайн" со ссылкой на поступившее в компанию уведомление американской корпорации.

Ограничения затронут все каналы лицензирования (Enterprise и CSP). Исключением станут мультинациональные компании (MNC), принадлежащие или контролируемые юрлицами за пределами России.

Перечень продуктов, к которым будет ограничен доступ, не приводится.

"Софтлайн" попросил Microsoft назвать список подлежащих ограничению продуктов и сроки доступности данных, хранящихся в облаке.

Microsoft еще в начале марта уведомила о приостановке доступа к своим облачным продуктам на территории России, собиралась сделать это с 20 марта 2024 года. Позднее сообщалось, что корпорация обсуждает перенос сроков введения таких ограничений. "Софтлайн" сообщал, что под блокировку точно попадут подписки на такие продукты, как Teams, One drive, Azure, Office 365 M365, все веб-службы (в том числе бесплатные), SQL On-prem Server, System center server (перестанут доставляться security updates), все версии Excel и ряд других.