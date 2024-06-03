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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Индия не отправит на швейцарскую конференцию по Украине ни премьера, ни главу МИД

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Индия не отправит представителей высшего руководства страны на швейцарскую конференцию по урегулированию кризиса на Украине. Об этом сообщает в понедельник The Hindustan Times со ссылкой на источники.

"Хотя ожидается, что Индия будет среди стран, которые примут участие в конференции 15-16 июня, Дели не будут представлять высшие руководители страны, такие как премьер-министр или министр иностранных дел", - информирует издание.

Кроме того, по его информации, советник по национальной безопасности Индии Аджит Кумар Доваль, "хотя и присутствовал на встрече, организованной Саудовской Аравией в Джидде в августе прошлого года, вряд ли поедет в Швейцарию".

По данным издания, участие Индии ожидается на том же уровне, что на четырех предыдущих подобных встречах. На швейцарскую конференцию от Индии может поехать, таким образом, либо представитель МИД, либо заместитель советника по национальной безопасности страны.

Кто именно станет представителем Индии на саммите в Швейцарии, руководство страны еще не решило.

"Мирный саммит по Украине" пройдет 15-16 июня в Швейцарии.

В этой встрече Россия участвовать не будет. В швейцарском правительстве в мае сообщили, что были готовы направить РФ приглашение, однако Москва в нем заинтересована не была. При этом в заявлении правительства подчеркнули, что без России мирный процесс проходить не может.

В марте в МИД РФ заявили, что Россия не намерена участвовать в международной конференции по вопросу мира на Украине, планируемой в Швейцарии. Объясняя причины такого решения, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула: "Этот форум будет посвящен продвижению ультимативной "формулы Зеленского", хотя его швейцарские организаторы делают вид, что ищут общий знаменатель мирных инициатив разных стран".

Она выразила убеждение, что "Швейцария едва ли может служить площадкой для различных миротворческих усилий, поскольку это предполагает нейтральный статус, который Берн утратил".

Швейцария Украина Индия
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