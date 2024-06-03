США на швейцарской встрече по Украине представят Камала Харрис и Джейк Салливан

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Вице-президент США Камала Харрис и советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан отправятся в Швейцарию для участия в конференции по урегулированию кризиса на Украине.

"Вице-президент Камала Харрис отправится 15 июня в Люцерн для участия в саммите по вопросам мира на Украине", - говорится в сообщении Белого дома, опубликованном в понедельник.

"Советник по национальной безопасности Джейк Салливан вместе с вице-президентом будет представлять Соединенные Штаты на саммите", - отмечается в сообщении.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники информировало, что президент США Джо Байден собирается пропустить встречу в Швейцарии.

"Мирный саммит по Украине" пройдет 15-16 июня в Швейцарии.

В этой встрече Россия участвовать не будет. В швейцарском правительстве в мае сообщили, что были готовы направить РФ приглашение, однако Москва в нем заинтересована не была. При этом в заявлении правительства подчеркнули, что без России мирный процесс проходить не может.

В марте в МИД РФ заявили, что Россия не намерена участвовать в международной конференции по вопросу мира на Украине, планируемой в Швейцарии. Объясняя причины такого решения, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула: "Этот форум будет посвящен продвижению ультимативной "формулы Зеленского", хотя его швейцарские организаторы делают вид, что ищут общий знаменатель мирных инициатив разных стран".

Она выразила убеждение, что "Швейцария едва ли может служить площадкой для различных миротворческих усилий, поскольку это предполагает нейтральный статус, который Берн утратил".