Сторонники премьера Моди лидируют на выборах в парламент Индии

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Правящая партия премьер-министра Индии Нарендры Моди "Бхаратия джаната парти" (БДП) по результатам предварительных подсчетов опережает соперников и сохраняет большинство в парламенте, сообщает во вторник Associated Press.

Согласно предварительным данным, коалиция Национально-демократический альянс, основным участником которого является БДП, лидирует в 286 из 542 избирательных округов. Оппозиционный альянс INDIA пока может рассчитывать на победы в 197 округах.

Отмечается, что избирательная комиссия не публикует данные о проценте подсчитанных голосов, и итоговая расстановка сил в парламенте может отличаться от той, которая просматривается сейчас. Голоса будут подсчитываться в течение дня, финальные результаты ожидаются позже во вторник.

Ранее сообщалось, что на парламентских выборах в Индии проголосовали 642 млн человек, что является рекордно высоким показателем в мире. В частности, на выборах отдали голоса 312 млн женщин.

Премьер Моди в субботу выразил уверенность в том, что его партия одержит уверенную победу на парламентских выборах.

Индийские и западные СМИ отмечают, что такое заявление Моди сделал на фоне публикации результатов экзит-полов, согласно которым БДП действительно добилась уверенной победы. Согласно опросам, обработанным телеканалом NDTV, БДП получит более 350 мест в 543-местной нижней палате парламента. У оппозиционного альянса INDIA - чуть более 120 мест.

Некоторые СМИ подчеркивают, что такие опросы в Индии не всегда точны.

Выборы в Индии стартовали 19 апреля и завершились 1 июня. Они прошли в несколько этапов. Ожидается, что официальные результаты будут объявлены 4 июня.