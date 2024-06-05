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Пресс-секретарь Борреля отверг обвинения в антисемитизме в адрес главы дипломатии ЕС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля несправедливо обвинять как в антисемитизме, так и в превышении полномочий, считает его пресс-секретарь Петер Стано.

"Я решительно отвергаю любые обвинения в антисемитизме в отношении Жозепа Борреля и в том, что он разжигает антисемитизм", - заявил Стано в среду на брифинге в Брюсселе.

Его попросили прокомментировать принятую 4 июня в Амстердаме на ежегодной конференции Европейской еврейской ассоциации (EJA) резолюцию, в которой Борреля обвинили в "разжигании латентного антисемитизма в Европе" из-за его антиизраильской позиции.

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По словам представителя Борреля, глава дипломатии ЕС изыскивает и реализует консенсус государств Европейского союза по важнейшим вопросам внешней политики, включая конфликт в секторе Газа.

Стано подчеркнул, что Борреля заботит как гибель невинных людей во время террористической атаки ХАМАС против Израиля 7 октября 2023 года и судьба заложников, так и гибель невинных гражданских лиц среди населения Газы. В данной ситуации, продолжил пресс-секретарь, глава европейской дипломатии пытается найти решение, чтобы разорвать этот круг насилия в интересах безопасности обеих сторон.

"Я не стал бы называть это антисемитизмом", - подчеркнул Стано.

Отвечая на замечание, что в резолюции еврейских лидеров Европы также сказано, что Боррель в своих заявлениях выходит за рамки возложенных на него полномочий, его представитель возразил, что руководитель дипломатии ЕС "говорит и действует от имени 27 стран, и он каждый раз должен быть уверен, что есть консенсус 27 государств-членов Европейского союза по части внешней политики и безопасности".

"И судить о том, не вышел ли он за рамки полномочий своего мандата, надлежит государствам-членам, перед которыми он отвечает за свои действия", - сказал Стано.

ЕС Жозеп Боррель
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