Боррель заявил, что палестинское государство обеспечит Израилю безопасность

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Ближневосточное урегулирование путем создания двух государств не является "болезненной уступкой" со стороны Израиля, а гарантирует ему безопасность, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Это не угроза безопасности Израиля. Напротив, это единственная долгосрочная гарантия безопасности и процветания Израиля. Я знаю, что нынешнее израильское правительство в этом не убеждено, и мы должны работать над тем, чтобы эта идея дошла до общественного мнения с целью добиться единственного решения, которое мы можем себе представить, чтобы обеспечить мир и безопасность для двух народов, борющихся за одну и ту же землю", - сказал Боррель в Брюсселе в воскресенье вечером.

Он выступил на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Норвегии и Саудовской Аравии после министерского совещания по Палестине.

Боррель сообщил, что в понедельник обсуждение этой темы продолжится в Совете ЕС на уровне глав МИД с коллегами из арабских стран и генеральным секретарем Лиги арабских государств.

"Тем временем мы должны призвать Израиль прекратить операцию в Рафахе, как того требует Международный суд. Это обязывающее распоряжение, и я надеюсь, что международный порядок выдержит такое испытание. Потому что, если это постановление Международного суда не будет соблюдено и имплементировано, то вся многосторонняя система - многосторонний порядок - будет очень сильно ослаблена", - подчеркнул глава европейской дипломатии.

Международный суд ООН 24 мая предписал Израилю немедленно прекратить боевые действия в Рафахе и не совершать ничего, что может привести к гибели местного населения.

Израильские Совет нацбезопасности и МИД в совместном заявлении ответили на это, что Израиль не осуществлял и не будет осуществлять военную деятельность в районе Рафаха, направленную на уничтожение палестинского гражданского населения.

При этом, как сообщали европейские СМИ, утром 25 мая израильские военные продолжили операции в Рафахе.