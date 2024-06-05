Национальный демократический альянс Индии официально избрал Моди своим лидером

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Лидеры Национального демократического альянса (NDA), в который входит партия подавшего в отставку после выборов премьера Нарендры Моди "Бхаратия джаната парти" (БДП), в среду на заседании единогласно избрали Моди главой NDA, сообщает The Hindustan Times.

"Мы, лидеры NDA, единогласно избираем уважаемого Нарендру Моди нашим лидером", - приводит издание выдержки из заявления альянса.

Согласно заявлению, альянс "продолжит работу по повышению уровня жизни народа Индии для всестороннего развития страны".

"Я благодарю всех союзников и членов парламента, которые единогласно выбрали меня лидером NDA", - в свою очередь заявил Моди.

Таким образом, Моди должен возглавить правительство страны, которое будет формировать NDA благодаря победе на парламентских выборах.

В свою очередь телеканал NDTV уточняет со ссылкой на источники, что NDA в субботу, когда продолжающий исполнять свои обязанности Моди принесет присягу на посту премьера Индии, сформирует правительство страны.

По данным NDTV, БДП получила письменные заверения в том, что тоже входящие в NDA партии "Джаната дал" и "Тулугу Десам", получившие в общей сложности 28 мест, поддерживают партию Моди. Благосклонность этих партий необходима, чтобы БДП в третий раз подряд встала во главе правительства Индии.

В среду лидеры NDA провели встречу, на которой обсудили результаты парламентских выборов в Индии и формирование правительства.

Ранее Моди и кабинет министров официально подали в отставку после оглашения во вторник результатов парламентских выборов в Индии. Президент страны Драупади Мурму приняла прошения об отставке. Теперь Моди и его министры продолжат исполнять свои обязанности, пока не будет избрано новое правительство.

Партия Моди ранее завоевала 240 мест в парламенте. Этого недостаточно для большинства, однако NDA получил 292 места, обеспечив большинство в 543-местном парламенте.