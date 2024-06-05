Путин и Моди в телефонном разговоре выразили намерение расширять партнерство

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент России тепло поздравил Нарендру Моди с успехом Индийской народной партии на завершившихся на днях всеобщих парламентских выборах. Это является отражением поддержки проводимого индийским руководством политического курса, признанием достигнутых результатов в социально-экономическом развитии страны и укреплении ее международного авторитета", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

"С обеих сторон выражено удовлетворение нынешним уровнем особо привилегированного стратегического партнерства России и Индии, которое будет и далее расширяться по всем направлениям", - подчеркивается в сообщении.

В нем говорится, что "условлено о продолжении конструктивного личного взаимодействия лидеров двух стран".