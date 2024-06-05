Поиск
СюжетПМЭФ-2024

Военные Нигера формируют силы для защиты урановых рудников и нефтяных скважин

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Командование ВС Нигера создает силы спецназначения для охраны месторождений ресурсов и важнейших объектов инфраструктуры страны, сообщают в среду западные СМИ.

"Речь идет о предотвращении актов саботажа, террористических атак, всех иных угроз стратегически важным объектам", - заявил в телевизионном обращении полковник Мункаила Софиани.

В числе приоритетных целей для защиты – урановые шахты на севере страны, нефтяные месторождения на северо-востоке, нефтепровод длиной в 2 тыс. км, проходящий через Бенин на побережье Атлантического океана, важные дороги для экспорта и импорта товаров.

Набор военных стартует 1 июля, планируется набрать 10 тыс. солдат для охранных подразделений, добавил полковник.

По данным СМИ, к 2025 году командование хочет нарастить численность ВС в два раза - до 50 тыс. человек, а к 2030 году - довести численность до 100 тыс. человек.

Нигеру годами приходится отражать вылазки военизированных групп, связанных с группировками "Аль-Каида" (запрещена в РФ) и ИГ (запрещена в РФ). При этом нигерским властям приходится иметь дело еще и с террористической организацией "Боко харам" (запрещена в РФ).

Ранее Мали, Буркина-Фасо и Нигер объявили о заключении военного пакта – Альянса государств Сахеля, договорились сформировать общие силы для борьбы с экстремистами. В мае страны закончили составление планов формирования конфедерации.

Правительства данных стран разорвали соглашения с Францией об оборонном сотрудничестве, вынудили ее военные контингенты покинуть их территорию. Кроме того, в середине марта власти Нигера заявили, что Вашингтон навязал Ниамею соглашение от 2012 года о военном сотрудничестве, и объявили его недействительным. Позднее страны договорились о выводе американских сил из Нигера до 15 сентября этого года.

Нигер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 5 июня

Прошедшие 12 месяцев стали самыми жаркими на Земле за всю историю наблюдений

Прошедшие 12 месяцев стали самыми жаркими на Земле за всю историю наблюдений

Национальный демократический альянс Индии официально избрал Моди своим лидером

Премьер Грузии заявил, что Украина "почти уничтожена" из-за майдана

Премьер Грузии заявил, что Украина "почти уничтожена" из-за майдана

Резервуар с судовым топливом взорвался в Таллине

Банкноты с портретом Карла III в среду появятся в обращении в Великобритании

Банкноты с портретом Карла III в среду появятся в обращении в Великобритании

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подал в отставку

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подал в отставку

Политик из партии "Альтернатива для Германии" получил ножевые ранения

Brent торгуется у $77,51 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 5 июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });