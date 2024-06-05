Военные Нигера формируют силы для защиты урановых рудников и нефтяных скважин

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Командование ВС Нигера создает силы спецназначения для охраны месторождений ресурсов и важнейших объектов инфраструктуры страны, сообщают в среду западные СМИ.

"Речь идет о предотвращении актов саботажа, террористических атак, всех иных угроз стратегически важным объектам", - заявил в телевизионном обращении полковник Мункаила Софиани.

В числе приоритетных целей для защиты – урановые шахты на севере страны, нефтяные месторождения на северо-востоке, нефтепровод длиной в 2 тыс. км, проходящий через Бенин на побережье Атлантического океана, важные дороги для экспорта и импорта товаров.

Набор военных стартует 1 июля, планируется набрать 10 тыс. солдат для охранных подразделений, добавил полковник.

По данным СМИ, к 2025 году командование хочет нарастить численность ВС в два раза - до 50 тыс. человек, а к 2030 году - довести численность до 100 тыс. человек.

Нигеру годами приходится отражать вылазки военизированных групп, связанных с группировками "Аль-Каида" (запрещена в РФ) и ИГ (запрещена в РФ). При этом нигерским властям приходится иметь дело еще и с террористической организацией "Боко харам" (запрещена в РФ).

Ранее Мали, Буркина-Фасо и Нигер объявили о заключении военного пакта – Альянса государств Сахеля, договорились сформировать общие силы для борьбы с экстремистами. В мае страны закончили составление планов формирования конфедерации.

Правительства данных стран разорвали соглашения с Францией об оборонном сотрудничестве, вынудили ее военные контингенты покинуть их территорию. Кроме того, в середине марта власти Нигера заявили, что Вашингтон навязал Ниамею соглашение от 2012 года о военном сотрудничестве, и объявили его недействительным. Позднее страны договорились о выводе американских сил из Нигера до 15 сентября этого года.