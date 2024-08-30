Германия завершила вывод войск из Нигера

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Германия завершила процесс вывода своих военных из Нигера, сообщают западные СМИ.

Военнослужащие покинули военно-воздушную базу в Ниамее, где они были ранее расквартированы. Пять транспортных самолетов вывезли 60 служащих Бундесвера, а также 146 тонн груза.

Власти обеих стран ранее отмечали, что речи о сворачивании военного сотрудничества ФРГ и Нигера не идет.

В конце мая Берлин и Ниамей достигли временного соглашения, которое позволяло германским военным продолжать работать на авиабазе. Однако переговоры о продлении этого соглашения успехом не увенчались.

26 июля 2023 года в Нигере произошел госпереворот. Военные свергли президента страны Мохамеда Базума. Новым лидером был объявлен генерал Абдурахман Тчиани, который пообещал передать власть гражданским в ближайшие три года. Затем власти вынудили французских военных покинуть страну.

В середине марта власти Нигера заявили, что Вашингтон навязал Ниамею соглашение от 2012 года о военном сотрудничестве, и объявили его недействительным. Декларированной целью такого военного присутствия была помощь в борьбе против экстремистов.

В первой половине мая западные СМИ сообщили, что Минобороны США распорядилось вывести из Нигера весь свой контингент - примерно 1 тысячу американских военных. В начале августа вывод войск США из Нигера завершился.