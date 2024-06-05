ВКС РФ нанесли удары по базам боевиков в Сирии

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - ВКС России нанесли удары по пяти выявленным местам базирования боевиков в труднодоступных горных районах в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Попов.

"ВКС России нанесли удары по пяти выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горных массивов Аль-Амур в провинции Хомс и Эль-Бишри в провинции Дейр-эз-Зор", - сказал Попов на брифинге в среду.

Он сообщил, что в воздушном пространстве САР и на ряде сухопутных направлений, а также в восточной части акватории Средиземного моря началось проведение совместных российско-сирийский учений, целью которых является практическая отработка действий по защите территориальной целостности страны от внутренних и внешних угроз.

По его словам, авиация возглавляемой США коалиции продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии.

"За сутки со стороны коалиции зафиксировано восемь случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами модульных разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-9 коалиции", - сказал Попов.

Кроме того, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 13 нарушений воздушного пространства Сирии двумя парами истребителей F-15, двумя парами истребителей Typhoon, двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C коалиции.

Попов сообщил также, что для противодействия диверсионно-террористической деятельности незаконных вооруженных формирований командованием вооруженных сил Сирии при поддержке российской группировки войск (сил) организовано проведение разведывательно-поисковых действий в горно-пустынных районах провинций Хомс, Ракка и Дейр-эз-Зор.