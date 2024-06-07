ВКС РФ нанесли удары по местам базирования боевиков в сирийской провинции Дейр-Эз-Зор

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - ВКС России нанесли удары по четырем местам базирования боевиков в горных районах в провинции Дейр-Эз-Зор, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Попов.

"ВКС России нанесены удары по четырем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Эль-Бишри провинции Дейр-Эз-Зор", - сказал Попов на брифинге в четверг.

Он сообщил, что командованием вооруженных сил Сирии при поддержке российской группировки войск продолжается проведение разведывательно-поисковых действий в горно-пустынных районах провинций Хомс, Ракка и Дейр-Эз-Зор.

По его данным, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в провинции Идлиб.

Попов заявил также, что авиация возглавляемой США коалиции продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии.

"За сутки со стороны коалиции зафиксировано восемь случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", -сказал замруководителя ЦПВС.

Кроме того, по его словам, в районе Эт-Танф за сутки отмечено десять нарушений воздушного пространства Сирии парой истребителей F-15, парой истребителей Typhoon и тремя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt коалиции.