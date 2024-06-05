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Путин заявил, что РФ применит все средства, если будут угрожать ее суверенитету

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Если суверенитету и целостности России будут угрожать, мы можем использовать все средства, согласно ядерной доктрине, сообщил президент РФ Владимир Путин в среду.

"Наше тактическое ядерное оружие 70-75 килотонн. Давайте не доводить не только до использования, а даже до угрозы использования. Почему-то на Западе считают, что Россия никогда этого не использует", - сказал Путин на встрече с главными редакторами зарубежных информагентств.

Путин ссылаясь на ядерную доктрину, заявил, что "если чьи-то действия будут угрожать нашему суверенитету территориальной целостности, мы считаем для себя возможным использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства".

"Нельзя относиться к этому легко, поверхностно. Нужно относиться профессионально. Я надеюсь, что так и все в мире будут относиться к вот таким решениям вопросов подобного рода", - сказал президент РФ.

Владимир Путин
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