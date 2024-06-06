По меньшей мере 29 человек стали жертвами авиаудара Израиля по Газе

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Порядка 29 человек погибли и еще десятки получили ранения в результате авиаудара Израиля по школе в секторе Газа, в которой проживают тысячи перемещенных палестинцев, сообщают местные СМИ.

По предварительным оценкам, опубликованным в местных СМИ, на данный момент подтверждено по меньшей мере 29 жертв, среди которых есть женщины и дети.

Сообщается, что удар был нанесен по школе для мальчиков аль-Сарди, расположенной недалеко от лагеря беженцев Нусейрат в центральной части Газы.

Тем временем израильские военные признали факт нападения на школу.

"Некоторое время назад истребители израильских ВВС, управляемые разведкой ЦАХАЛ и ISA (израильское управление по безопасности - ИФ), нанесли точный удар по комплексу ХАМАС, расположенному на территории школы БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ - ИФ) в районе Нусейрат", - говорится в сообщении израильских военных в телеграм-канале.

По их данным, в этом комплексе действовали террористы ХАМАС и "Исламского джихада", которые принимали участие в нападении на населенные пункты на юге Израиля 7 октября.

"В результате удара были ликвидированы несколько террористов, которые планировали в ближайшее время совершить теракты и способствовать террористической деятельности против военнослужащих ЦАХАЛ", - заявили военные.

Они отметили, что перед нанесением удара был предпринят ряд шагов для снижения риска причинения вреда непричастным гражданским лицам во время удара, "включая проведение воздушного наблюдения и получение дополнительной разведывательной информации".