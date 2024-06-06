Число жертв авиаудара Израиля по Газе выросло до 32 человек

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Подтверждена гибель по меньшей мере 32 человек в результате израильского авиаудара по школе в секторе Газа, в которой проживают тысячи перемещенных палестинцев, сообщает агентство Wafa.

Ранее сообщалось о 29 погибших, среди которых есть женщины и дети.

Сообщается, что удар был нанесен по школе для мальчиков аль-Сарди, расположенной недалеко от лагеря беженцев Нусейрат в центральной части Газы.

Тем временем израильские военные признали факт нападения на школу.

По их данным, в этом комплексе действовали террористы ХАМАС и "Исламского джихада", которые принимали участие в нападении на населенные пункты на юге Израиля 7 октября.

"В результате удара были ликвидированы несколько террористов, которые планировали в ближайшее время совершить теракты и способствовать террористической деятельности против военнослужащих ЦАХАЛ", - заявили военные.

Они отметили, что перед нанесением удара был предпринят ряд шагов для снижения риска причинения вреда непричастным гражданским лицам во время удара, "включая проведение воздушного наблюдения и получение дополнительной разведывательной информации".