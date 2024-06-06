Четыре человека погибли и более 20 ранены в результате столкновения двух поездов в Чехии

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Чехии, погибли по меньшей мере четыре человека и еще 23 получили ранения, сообщает Associated Press.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что крушение произошло поздно вечером в среду в городе Пардубице, примерно в 100 километрах к востоку от Праги.

По словам Ракушана, никто из раненых не находится в опасном для жизни состоянии.

По сообщению местного информационного агентства CTK, машинисты обоих локомотивов выжили.

В свою очередь министр транспорта Мартин Купка заявил, что главная трасса между Прагой и восточной частью страны должна быть закрыта, пока власти расследуют инцидент.

"Мы не можем и не будем строить догадки о причинах аварии", - сказал Купка.

Спасатели сообщили, что на борту скоростного поезда, принадлежащего компании RegioJet, находилось более 300 пассажиров.

Премьер-министр Петр Фиала назвал случившееся большой трагедией и выразил соболезнования семьям погибших.