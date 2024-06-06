Количество пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерово выросло до 67

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Число пострадавших в столкновении двух трамваев в Кемерово выросло до 67 человек.

"По информации Кузбасского центра медицины катастроф, по состоянию на 10:40 (06:40 по Москве) всего пострадали 67 человек. Из них в тяжелом состоянии три человека - двое находятся в реанимации, один в операционной. Врачи борются за их жизни. 10 человек отправлены на амбулаторное лечение", - сообщил врио главы Кузбасса Илья Середюк в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось о 51 пострадавшем.

В четверг утром в Кемерово трамвай не сумел затормозить на резком повороте, из него выпали двое пассажиров. После этого он врезался в другой трамвай, стоявший на остановке.

По данному факту СКР возбудил уголовное дело по по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), прокуратура и полиция проводят проверки.