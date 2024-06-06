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Белый дом возмущен публикацией WSJ по поводу умственных способностей Байдена

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Белый дом с возмущением воспринял статью The Wall Street Journal (WSJ), касающуюся умственных способней президента США Джо Байдена, пишет портал Axios.

В статье, озаглавленной "За закрытыми дверями Байден демонстрирует признаки слабоумия", The Wall Street Journal сообщает, что на встречах с лидерами конгресса президент Байден "кажется более медлительным" и "у него бывают как хорошие моменты, так и плохие".

Издание приводит несколько случаев, иллюстрирующих то, "что Байден дал собеседникам повод задуматься о его физическом здоровье".

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Так, в статье говорится, что, когда Байден вел переговоры с палатой представителей республиканцев о повышении потолка госдолга, "его поведение и владение деталями, казалось, менялись день ото дня".

Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс раскритиковал статью и заявил: "Немного удивительно, что The Wall Street Journal сочла это сенсационной новостью. Республиканцы в конгрессе сообщали те же ложные сведения, которые они распространяли на Fox News в течение многих лет".

Чиновник добавил, что "это также говорит о том, что единственные люди, желающие очернить президента в этой истории, - это политические оппоненты, которые боятся называть свои имена".

Axios отмечает, что "возраст Байдена и его сообразительность являются одними из главных приоритетов Республиканской партии".

"Опрос за опросом показывает, что 81-летний возраст Байдена вызывает серьезную озабоченность у избирателей. Трамп, которому на следующей неделе исполнится 78 лет, не сильно отстает", - говорится в публикации.

Тем не менее, "несмотря на его собственные публичные промахи, опросы показывают, что избиратели меньше обеспокоены психическим состоянием Трампа", считает портал.

Байдена и его команду постоянно возмущали вопросы журналистов о том, способен ли президент выполнять свои обязанности, напоминает его пригодности к службе, пишет Axios.

Он напоминает, что в интервью журналу New Time в ответ на вопрос о том, сможет ли он выполнять эту работу на протяжении второго срока, Байден ответил: "Я справлюсь с этим лучше, чем кто-либо из ваших знакомых".

После того, как специальный прокурор Роберт Хур назвал Байдена "пожилым человеком с плохой памятью", президент в телевизионном выступлении возмущенно заявил, что, хотя он и пожилой человек, "я знаю, что, черт возьми, делаю, я был президентом, и я поставил эту страну на ноги".

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