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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Байден не считает, что вступление Украины в НАТО должно быть обязательным для урегулирования

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Формула урегулирования украинского кризиса не обязательно должна предусматривать вступление Украины в Североатлантический альянс, заявил президент США Джо Байден.

"Мирное урегулирование должно предусматривать, что Россия никогда не захватит Украину (...) Но оно не обязательно означает вступление в НАТО. У нас должны быть такие же отношения с Украиной, как и рядом других стран: мы должны поставлять ей оружие, необходимое для самообороны в будущем", - сказал он в интервью журналу Time.

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При этом Байден не стал рассуждать о том, что он думает о возможности вступления Украины НАТО позже, уже после урегулирования конфликта.

На саммите в Бухаресте в 2008 году лидеры стран НАТО пообещали, что Украина в будущем вступит в альянс, однако конкретных сроков не определили.

В 2023 году на саммите НАТО в Вильнюсе участники приняли решение, согласно которому Украине для вступления в альянс не нужно будет выполнять План действий по членству в НАТО. Это означает, что как только Киеву направят приглашение вступить в Североатлантический альянс, страны НАТО, минуя другие этапы, сразу приступят к процессу ратификации.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что Украину примут в НАТО, когда по этому вопросу среди стран альянса будет консенсус и Киев выполнит все условия, предъявляемые к странам-кандидатам.

Украина Джо Байден НАТО
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