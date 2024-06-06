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Продажи смартфонов в Африке впервые обогнали продажи обычных телефонов в I кв.

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Африканский рынок смартфонов в первом квартале 2024 года вырос на 17,9% в годовом выражении, до 20,2 млн проданных единиц, говорится в отчете аналитической компании International Data Corporation (IDC).

Продажи обычных мобильных телефонов в Африке в указанный период упали на 15,9%, до 18,8 млн. Таким образом, поставки смартфонов в регионе впервые в истории превысили продажи обычных мобильных.

"В ЮАР наблюдался сильный рост в первом квартале за счет увеличивающейся популярности и доступности бюджетных китайских моделей с продвинутыми функциями, - отметил старший аналитик IDC Арнольд Понела. - Тем временем в Нигерии активный рост вызван успехом смартфонов брендов Transsion и Xiaomi. Кения укрепила свои позиции в ранге третьего по величине рынка смартфонов в Африке".

IDC ожидает, что в 2024 году продажи смартфонов в Африке вырастут на 5,7%.

IDC Африка
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