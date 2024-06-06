Оператор воздушных такси в США получил разрешение на работу как авиакомпании

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Archer Air, "дочка" производителя электросамолетов с вертикальным взлетом Archer Aviation Inc., получила разрешение Федерального управления гражданской авиации США на работу в качестве авиакомпании.

Как сообщается в пресс-релизе Archer Aviation, это позволит компании начать эксплуатацию самолетов Midnight для усовершенствования систем и процедур перед тем, как поставить их крупным авиакомпаниям, таким как United Airlines Holdings.

Целью Archer Aviation является развитие городских перелетов и использование электросамолетов с вертикальным взлетом в качестве такси. Это позволит заменить поездки на работу, которые занимают от 60 до 90 минут на машине, перелетом длительностью 10-20 минут. Четырехместный самолет Midnight может выполнять рейсы с "минимальным временем зарядки между ними", заявила компания.

Ранее сообщалось, что United Airlines заказала 100 летающих такси у Archer Aviation.

Котировки акций Archer Aviation выросли на 6,2% по итогам торгов в среду и прибавляют 3,8% в ходе предварительной сессии в четверг.