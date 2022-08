United Airlines внесла предоплату за 100 аэротакси

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Американская авиакомпания United Airlines Holdings Inc. внесла авансовый платеж в размере $10 млн за 100 летающих такси, заказанных у компании Archer Aviation Inc., сообщает The Wall Street Journal.

"В нашей отрасли много разговоров о заказах и зафиксированных на бумаге договоренностях, но это первый случай реальных денежных обязательств", - сказал сооснователь и глава Archer Адам Голдштейн.

Аппарат Archer находится в стадии разработки. Ожидается, что он сможет взлетать и садиться вертикально, как вертолет, и перевозить четырех пассажиров по воздуху в обход пробок.

При этом WSJ отмечает, что пока летающие автомобили не получили одобрения от регуляторов. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в настоящее время изучает новый вид транспорта, разрабатывает требования к пилотам и пытается найти способы интеграции таких машин в воздушное пространство.

Акции Archer подскочили на 14,4% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала года капитализация компании, совершившей IPO в прошлом сентябре, упала на 30%, до $1,07 млрд.