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Варшава требует от Минска выдачи мигранта, виновного в гибели польского военного

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Польши в пятницу вызвало временного поверенного в делах Белоруссии, которому была вручена нота протеста с требованием выдачи нелегального мигранта, виновного в гибели польского военнослужащего.

"В связи с трагическими событиями на польско-белорусской границе, повлекшими за собой гибель польского военнослужащего при исполнении служебных обязанностей, МИД вызвал временного поверенного в делах республики Белоруссия Алексея Понкратенко. Ему вручили ноту протеста, в которой Польша решительно призывает Белоруссию прекратить провокации на польско-белорусской границе и организацию миграционного давления", - говорится в сообщении.

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"Поскольку преступление было совершено на польской стороне границы и с учетом продолжающегося прокурорского расследования, МИД также требует, чтобы лицо, ответственное за убийство польского гражданина, было установлено и выдано", - добавили там.

Ранее в четверг Пограничная стража и Минобороны Польши сообщили о смерти в Военно-медицинском институте в Варшаве солдата 1-й бронетанковой бригады, получившего 28 мая ножевое ранение от нелегального мигранта на польско-белорусской границе.

Польша Белоруссия
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