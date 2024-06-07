В Минске готовы провести расследование гибели польского военного на границе

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Государственный пограничный комитет Белоруссии (ГПК) заявил, что готов провести расследование инцидента на белорусско-польской границе, в результате которого погиб польский военнослужащий.

"Белорусская сторона отрицательно относится к любым проявлениям агрессии и насилия в отношении военнослужащих, охраняющих государственную границу, и всегда выражала готовность к открытому и конструктивному диалогу для поиска адекватных решений. Случай гибели польского военнослужащего не исключение. Вместе с тем, по линии погранпредставительской деятельности в адрес Госпогранкомитета содержательных исходных данных и необходимой информации о произошедшем не поступило", - сообщили в ГПК.

"Но мы продолжаем выступать за прекращение трагедий на общей границе, которая должна быть местом цивилизованного сотрудничества в духе неукоснительного соблюдения международных договоров и прав человека. В случае получения конкретных сведений об обстоятельствах трагедии пограничная служба Республики Беларусь готова провести как одностороннее, так и двустороннее расследование инцидента", - говорится в сообщении.

28 мая на польско-белорусской границе нелегальный мигрант ударил ножом военнослужащего польской 1-й бронетанковой бригады. 6 июня Пограничная стража и Минобороны Польши сообщили, что раненый умер в госпитале в Варшаве.

7 мая в МИД Польши вызвали временного поверенного в делах Белоруссии и вручили ему ноту протеста с требованием выдачи нелегального мигранта, виновного в гибели польского военного.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что белорусские власти призывают Польшу восстановить нормальное взаимодействие на границе и в правоохранительной сфере в целом, передает "БелТА".

"Мы получили ноту, и она будет рассмотрена с учетом всех обстоятельств. Искренне соболезнуем родным и близким погибшего. И, конечно, нужно восстановление нормальных пограничных контактов, чтобы такие трагедии не происходили", - заявил Глаз.

Он отметил, что польская сторона несколько лет назад разорвала взаимоотношения с Белоруссией в правоохранительной сфере, прекратила контакты по вопросам правовой помощи и диалог по линии пограничных уполномоченных.

"Наша позиция последовательна. Мы открыты к взаимоуважительному диалогу. Беларусь готова и к восстановлению взаимодействия в правоохранительной сфере. Однако, это улица с двусторонним движением", - подчеркнул Глаз.