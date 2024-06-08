Пользователи жалуются на сбой в работе Telegram

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В работе Telegram произошел массовый сбой, свидетельствуют данные Downdetector.

Судя по комментариям пользователей мессенджера, сбой коснулся как мобильного приложения, так и десктопной версии. На проблемы с Telegram жалуются в России, Европе, США.

По данным Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), в России больше всего сообщений о сбое пришло из Москвы, Петербурга, Уфы, Ижевска и Калиниграда. Первые сообщения появились в 21:20 по московскому времени.