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Пользователи Telegram столкнулись с проблемами при работе в мессенджере

Пользователи Telegram столкнулись с проблемами при работе в мессенджере
Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Пользователи Telegram сталкиваются с проблемами при работе в мессенджере.

В частности, пользователи испытывают сложности с отправкой сообщений, как через мобильное приложение, так и через десктоп-версию.

Мобильное приложение постоянно находится в статусе обновления.

Проблемы начались около 14.00 по московскому времени. По данным сервиса Downdetector, проблемы с Telegram наблюдают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Тверской области, Нижегородской области, Свердловской области.

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