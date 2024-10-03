Пользователи Telegram столкнулись с проблемами при работе в мессенджере

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Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Пользователи Telegram сталкиваются с проблемами при работе в мессенджере.

В частности, пользователи испытывают сложности с отправкой сообщений, как через мобильное приложение, так и через десктоп-версию.

Мобильное приложение постоянно находится в статусе обновления.

Проблемы начались около 14.00 по московскому времени. По данным сервиса Downdetector, проблемы с Telegram наблюдают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Тверской области, Нижегородской области, Свердловской области.