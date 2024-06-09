В Болгарии в воскресенье пройдут выборы в Национальное собрание и Европарламент

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Граждане Болгарии в воскресенье выбирают одновременно и депутатов Национального собрания (парламента) страны, и депутатов Европейского парламента.

Такое решение болгарский президент Румен Радев принял в начале апреля, когда так называемому ротационному кабинету министров после трех попыток не удалось совершить запланированную ротацию - лидеру блока "Продолжаем перемены" с "Демократической Болгарией" (ПП-ДБ) Николаю Денкову, который был тогда премьером, не удалось достичь соглашения о беспроблемном переходе власти к представительнице партии ГЕРБ Марией Габриэль, которая выступала в коалиции с болгарскими социал-демократами (Социал-демократический союз, СДС).

С начала апреля в Болгарии работает техническое правительство, сформированное председателем Счетной палаты Димитаром Главчевым, а Радев принял решение провести выборы и в Национальное собрание Болгарии, и в Европейский парламент в один день - 9 июня.

Согласно результатам опросов, опубликованным Gallup International перед выборами, 25,9% избирателей отдали бы голоса за коалицию ГЕРБ-СДС, а блок ПП-ДБ готовы поддержать 15,7% избирателей.

Правительственный кризис в Болгарии продолжается с 2021 года. За это время в стране сменилось пять кабинетов.