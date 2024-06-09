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На выборах в Европарламент побеждает Европейская народная партия

На выборах в Европарламент побеждает Европейская народная партия
Выборы в Европарламент в Германии
Фото: AP/TASS

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Европарламент (ЕП) обнародовал вечером в воскресенье предварительную оценку итогов европейских выборов, согласно которой на первое место со 181 мандатом из 720 в ЕП выходит Европейская народная партия (христианские демократы).

Вторым к финишу избирательной гонки приходит Прогрессивный альянс социалистов и демократов (социал-демократы) - 135 мест в новом ЕП. Либеральные партии фракции "Обновляя Европу" завоевали 82 мандата.

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Председатель сдающего полномочия Европарламента Роберта Метсола в обращении к журналистам подчеркнула, что речь идет об оценке. В дальнейшем будут представлены более точные результаты, и они могут не вполне совпадать с этой оценкой.

Официальный представитель Европарламента Жауме Дук также сообщил, что по этой же оценке Европейские консерваторы и реформисты (евроскептики) получают 71 место; партии, составлявшие в уходящем Европарламенте фракцию "Идентичность и демократия" (националисты и евроскептики) - 62 места; Зеленые-Европейский свободный альянс (зеленые и национальные меньшинства) - 53, Европейские левые - 34, независимые депутаты - 51; "прочие", то есть не примкнувшие пока к каким-либо политическим фракциям, - 51 место.

Первичные результаты подсчета голосов ожидаются между 23:15 и 23:30 брюссельского времени (00:15 и 00:30 по Москве, 10 июня).

Европарламент Европейская народная партия
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